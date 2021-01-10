"Динамо" намерено приобрести бразильского защитника "Бордо"

Защитник французского футбольного клуба "Бордо" Кастро Пабло может пополнить состав московского "Динамо".

"Динамо" нынешней зимой намерено усилить позицию центрального защитника. Как сообщает "Чемпионат", 29-летний Пабло является одним из тех игроков, который может прийти в команду.

"Бразилец входит в список игроков, которых "Динамо" рассматривает на позицию центрального защитника", - цитирует издание слова источника.

Пабло выступает за " Бордо" С 2015 года, до этого он играл на родине за клубы "Гремио", "Аваи" и "Понте-Прета".

В нынешнем чемпионате Франции на счету бразильца один год в 13 матчах. Его трансфер оценивается в 8 млн евро.