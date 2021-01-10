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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о болезни матери

Новости
    10.01.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков

Анна, дочь 49-летней актрисы театра, кино и ТВ Анастасии Заворотнюк, вновь нарушила завесу глухого молчания вокруг состояния здоровья своей матери и подтвердила, что "прекрасная няня" тяжело больна.

Произошло это в процессе общения девушки с подписчиками ее Instagram - через сторис.

Когда одна из пользователей спросила, тактично извинившись: "Анечка, как ваша мама?", та ответила что ее мать действительно "тяжело болеет".

"Но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - написала Анна, не вдаваясь в детали.

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