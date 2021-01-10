Госдеп США отменил все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем

Вашингтон снял все введенные ранее "добровольные ограничения" на сотрудничество с Тайванем. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Госдепартамент десятилетиями вводил внутренние ограничения, регулирующие взаимодействие дипломатов, служащих и других представителей США с их коллегами из Тайваня. По словам Помпео, Вашингтон делал это в угоду Пекину. "Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений", - цитирует ТАСС. С этого момента все прошлые рекомендации госдепа касательно отношений с этой провинцией являются недействительными.

Напомним, США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином. МИД Китая не раз заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.

Остров Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая".