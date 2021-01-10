Касаткина проиграла Рыбакиной на турнире WTA в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть третий круг турнира WTA в ОАЭ.

В матче за выход в четвертьфинал россиянке противостояла представительница Казахстана Елена Рыбакина, шестая ракетка турнира. Увы, продолжить победное выступление на кортах Абу-Даби Касаткина не смогла, уступив своей сопернице за час и 9 минут.

В первом сете Рыбакина была сильнее со счетом 6:3, а второй она выиграла 6:4. В следующем раунде она сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

В ОАЭ в воскресенье свои матчи третьего раунда также проведут еще две представительницы России - Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.