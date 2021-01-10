Китай оценил шансы Запада пробить ПВО России

Зоркие глаза

Выход Вашингтона из договоров по контролю за вооружениями и частые репетиции войн с Россией заставили Москву укрепить систему разведки и раннего предупреждения о ракетном нападении. Ее "глазами" стали дальние радары и космическая группировка.

Четыре загоризонтные РЛС развернуты в Молдавии, Калиниграде, Сибири и на Дальнем Востоке. Семь новых радаров раннего предупреждения типа "Воронеж" заступили на боевое дежурство в приграничных районах. В Ямало-Ненецком автономном округе работает радар "Небо-М": он контролирует воздушное пространство над Арктикой - в частности, над Северным морским путем. Аналогичные РЛС размещены в Крыму и на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Россия построила разнонаправленную, скоординированную и эффективную сеть разведки и раннего предупреждения, отмечает автор публикации Ши Вэнь.

В 2020 году состоялись приемочные испытания дальних радаров 60К6 и 77Т6 из состава системы ПВО С-500. Для обнаружения и сопровождения гиперзвуковых целей в России создана РЛС "Ниобий-СВ". В мае ВКС РФ запустили четвертый военный спутник "Тундра". Космические аппараты этого типа превосходят советские аналоги "Око" по способности обнаруживать тепловой след запущенных ракет.

Длинные руки

В 2020 году концерн "Алмаз-Антей" передал военным четыре комплекта зенитного комплекса С-400 "Триумф". На Курилах заступили на боевое дежурство системы ПВО С-300В4, увеличив защищаемую территорию в три раза. Близятся к завершению государственные испытания противоракетной системы нового поколения С-500 - в 2021 году она должна заступить на опытно-боевое дежурство. В 2020 году была дважды испытана модернизированная противоракета 53Т6М с новыми двигателем и системой управления. Разработана и совершенно новая противоракета 77Р6-Н, способная перехватывать цели на высоте 600 километров и скорости 20 Махов.

В апреле состоялись восьмые испытания мобильной противоспутниковой системы ПЛ-19 "Нудоль". Они предназначена не только для борьбы с космическими аппаратами на высоте до 1500 километров, но и перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Важным преимуществом российской ПВО является ее сбалансированность. Та же С-300В4 на Дальнем Востоке может координировать действия с протвокорабельными ракетными системами "Бастион", зенитными комплексами "Панцирь" и истребителями Су-35.

Мозгом российской системы ПВО-ПРО - национальный центр управления воздушно-космической обороной, - полностью автоматизирован. Он может одновременно отслеживать более 10 тысяч целей со временем полного реагирования порядка 15 минут. Компьютерное моделирование показало, что к 2025 году ВКС России, подвергнувшись атаке 2000 ракет, перехватят 90 процентов баллистических целей и 40 процентов крылатых ракет морского базирования. К 2030 году эти показатели вырастут до 95 и 70 процентов.