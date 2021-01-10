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10.01.2021 00:00
Рубрика: В мире

Личный врач Папы Римского умер от COVID-19

Текст: Нива Миракян (Рим)

Фабрицио Соккорси, который с 2015 года был личным медиком Папы Франциска, умер от онкологического заболевания, осложненного коронавирусной инфекцией.

"78-летний Романо был госпитализирован в больницу Джемелли с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении Vatican News.

Ранее Папа Римский признался, что в ближайшие время намерен сделать прививку от коронавируса. Напомним, что кампания по вакцинации в Святом Престоле стартует уже на следующей неделе.

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