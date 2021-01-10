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10.01.2021,  
13:08
Текст:  Антон Валагин

MW: Китай строит верфь для суперавианосца

На верфи Цзяннань в Шанхае завершается строительство первого китайского авианосца проекта 002. Корабль имеет водоизмещение 85 тысяч тонн, электромагнитные катапульты и по возможностям сравним с новейшими американскими авианосцами типа Gerald Ford. После его сдачи верфь начнет трехлетнюю программу модернизации, включающую создание нового центра проектирования и расширение судостроительных площадей. Модернизация Цзяннань связана с планами строительства еще более крупных авианосных кораблей типа 003. Закладка головного авианосца серии ожидается в 2025 году, пишет Military Watch.
Фото: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org Фото: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org
Фото: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org

В отличие от американских аналогов, Type 002 оснащен неядерной силовой установкой. Его возможностей более чем достаточно для ведения боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Атомный Type 003 водоизмещением более 100 тысяч тонн предназначен для решения глобальных задач вдали от китайских берегов. Ожидается, что параллельно с кораблем будет создаваться палубный транспортный самолет для него - аналог американского C-2 Grayhound.

Фото: emperornie/Wikimedia.org
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Одним из главных преимуществ самого большого авианосца в мире (американские имеют водоизмещение 90-98 тысяч тонн) станет разнообразие его авиакрыла. В него войдут тяжелые истребители J-15B, самолеты ДРЛО KJ-600 и палубные версии ударного беспилотника GJ-11.

К 2025 году в распоряжении ВМС НОАК будут семь авианесущих кораблей: три авианосца проектов 001, 001А, 002 и четыре десантных корабля, способных принимать вертолеты и самолеты с вертикальной посадкой. Ключом к расширению авианосного флота стали высокие темпы строительства кораблей сопровождения. Китайские верфи спускают на воду по 8-10 эсминцев в год. Среди них корабли проекта Type 055, считающиеся лидерами в своем классе.

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