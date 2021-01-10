Правящая партия Казахстана "Нур Отан" лидирует на выборах в парламент

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" (Cвет Отечества) экс-президента Нурсултана Назарбаева лидирует на проходивших сегодня выборах в парламент республики. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экзитпол института "Общественное мнение" данная политсила набирает 71,97% голосов.

Ранее стало известно, что голосование на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана завершилось на всей территории республики. Избиркомы приступили к подсчету голосов.

Согласно официальным данным Центризбиркома Казахстана, по состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана явка по стране составила 63,1%.

Всего в казахском мажилисе заседают 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для попадания в нижнюю палату парламента партии должны преодолеть порог в 7% голосов избирателей. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Это специальный консультативно-совещательный орган, который возглавляет Нурсултан Назарбаев.