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10.01.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

Сахалинец едва не утонул на автомойке

Текст: Татьяна Дмитракова
В Южно-Сахалинске на одной из автомоек клиент провалился в смотровую яму, наполненную снежной кашей, водой и химикатами.

Как рассказал "РГ" пострадавший Алексей Баяндин, он оставил автомобиль в боксе для помывки и направился вместе с супругой к кассе, чтобы оплатить услугу. Но выяснилось, что телефон, которым предполагалось произвести платеж, остался в машине.

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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- Случайно опередил жену, первым вошел в помывочный бокс и через два шага с головой ушел под грязную воду, - поделился Алексей.

Неотапливаемое помещение было заполнено паром, припорошенная снегом яма - вровень с полом, да и располагалась она буквально за дверью. Заметить ее очень сложно.

- Глубина ямы больше двух метров, я даже дна не нащупал. Выручило то, что много лет занимаюсь подводным плаванием. Благодаря дайверскому опыту задержал дыхание и не наглотался этой гадости. Страшно подумать: а если сюда ребенок угодит, ведь на мойку и с детьми заезжают, - констатировал Баяндин. -  Считаю, что это вопиющее нарушение техники безопасности. Такие боксы смертельно опасны для посетителей. К сожалению, надзорные структуры реагируют только в случае ЧП.

Управляющий автомойкой пояснил, что прежде в двух боксах заведения оказывали услуги по замене масла, поэтому там сохранились сервисные ямы. В соцсетях, где обсуждают ситуацию, утверждают, что подобные случаи в данном автосервисе уже происходили и с сотрудниками, и с клиентами.

По словам пострадавшего, работники предприятия не оказали ему помощи, не предложили пройти в теплое помещение, не дали даже салфетки, чтобы вытереться. Более того, пытались доказать, что он якобы нетрезв, а также вызвали наряд ДПС.

Спустя два дня после происшествия, 10 января, руководство автомойки пригласило пострадавшего на предприятие, где принесло ему извинения. Ямы в боксах огородили.

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