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10.01.2021 15:18
Рубрика: Происшествия

Двух петербуржцев задержали за попытку сорвать ночной рейд по барам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Ночной концерт в одном из городских баров. Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Ночной концерт в одном из городских баров. Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Ночной концерт в одном из городских баров. Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В Петербурге во время ночных рейдов по барам в центре города задержаны двое мужчин. Они пытались сорвать рейд, нецензурно выражались и даже сломали аппаратуру сотрудников телеканала, которые участвовали в обходе, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы за мелкое хулиганство. Но в Смольном отмечают, что за порчу имущества на посетителей бара могут завести и уголовное дело.

Стоит отметить, что сейчас петербургским кафе и барам разрешено работать до 23.00. Изначально предполагалось, что в новогодние праздники весь общепит города будет прекращать прием посетителей в 19.00. Тем не менее городские власти пошли на смягчение ограничений, чтобы поддержать отрасль.

Но многие заведения продолжают работать и ночью. Регулярно сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно со специалистами Роспотребнадзора выходят в ночные рейды и выявляют нарушителей. Протоколы составляются не только на администрацию самих заведений, но и в отношении посетителей. Так, за последние двое суток было оштрафовано 198 человек, которых обнаружили в барах-нарушителях. Предприятиям за ночную работу также грозят штрафы. Размер взыскания - до 300 тысяч рублей.

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