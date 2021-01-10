Двух петербуржцев задержали за попытку сорвать ночной рейд по барам

В Петербурге во время ночных рейдов по барам в центре города задержаны двое мужчин. Они пытались сорвать рейд, нецензурно выражались и даже сломали аппаратуру сотрудников телеканала, которые участвовали в обходе, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Северной столицы.

Сейчас в отношении мужчин составлены протоколы за мелкое хулиганство. Но в Смольном отмечают, что за порчу имущества на посетителей бара могут завести и уголовное дело.

Стоит отметить, что сейчас петербургским кафе и барам разрешено работать до 23.00. Изначально предполагалось, что в новогодние праздники весь общепит города будет прекращать прием посетителей в 19.00. Тем не менее городские власти пошли на смягчение ограничений, чтобы поддержать отрасль.

Но многие заведения продолжают работать и ночью. Регулярно сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно со специалистами Роспотребнадзора выходят в ночные рейды и выявляют нарушителей. Протоколы составляются не только на администрацию самих заведений, но и в отношении посетителей. Так, за последние двое суток было оштрафовано 198 человек, которых обнаружили в барах-нарушителях. Предприятиям за ночную работу также грозят штрафы. Размер взыскания - до 300 тысяч рублей.