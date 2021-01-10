В Сочи задержали мужчину, ограбившего банк в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Северной столицы совместно с коллегами из Сочи задержали на территории города-курорта подозреваемого в разбойном нападении на петербургский банк.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагаемым грабителем оказался 30-летний уроженец Хабаровского края. В настоящий момент подозреваемый этапирован в Петербург.

ЧП произошло 4 января. В полицию Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от менеджера одного из банков о разбойном нападении на отделение кредитного учреждения.

По предварительным данным, неизвестный в медицинской маске прошел в кассу. Здесь, угрожая 20-летней девушке предметом, похожим на пистолет, мужчина потребовал денежные средства. После того, как кассир передала денежные средства в сумме 1 миллиона 180 тысяч 480 рублей, неизвестный с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Расследование продолжается.