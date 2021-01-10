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10.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Возникла проблема с продажей защитных масок и экранов для лица

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Индивидуальный предприниматель из Астрахани Александр Савкин столкнулся с проблемой, которой, признаться, не ожидал. Об этом я рассказала президенту Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину. И попросила помочь.

Разговор состоялся во время эксклюзивной онлайн-конференции с главой ТПП (она состоялась в "Российской газете" 28 декабря 2020 года).

Предприниматель не может обеспечить оптовый сбыт для товаров своего предприятия. Что за товары? Маски и защитные экраны для лица. Александр начал выпускать их в пандемию.

"Я могу запустить серийное производство в любой момент, - поделился он с "РГ". - Но не буду, потому что их некуда девать".

Сергей Николаевич, с розницей у Александра Савкина не было вопросов. А крупных покупателей, готовых приобретать 50, 100 тысяч упаковок, он сам найти не может. У него есть предложение. Надо создать федеральную онлайн-площадку, где можно было бы находить крупных покупателей. Как вам такая идея?

Сергей Катырин: Сбыт сегодня - самая главная проблема всего бизнеса. Но, мне кажется, что онлайн-площадок сегодня уже видимо-невидимо. Это первое.

Второе. Сейчас создано достаточно много маркет-плейсов и других инструментов, которые позволяют находить покупателей. Надо их внимательно изучить. И, третье. На сайте ТПП тоже есть такой ресурс. Не уверен, что нужна дополнительная онлайн-площадка.

Но сбыто-то у нашего предпринимателя так и нет!

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Сергей Катырин: Я ему советую поработать с Астраханской ТПП. С точки зрения возможности продвижения, это один из вариантов. Многие региональные палаты научились работать по продвижению.

У нас есть такое направление - "бизнес-миссия" (выставочная деятельность - прим. Ред.), которое мы в связи с ситуацией научились теперь делать не офлайн, а онлайн. Миссии проходят даже с нашими зарубежными партнерами. И это, в первую очередь, наши коллеги в регионах организовывают. Уральская палата с представителями США провела очень интересную бизнес-миссию.

Так что надо посмотреть, насколько продукция может быть интересна кому-то в российских регионах и за рубежом.

Значит, если предприниматель обратится в Астраханскую палату, ему, по крайней мере, попытаются помочь?

Сергей Катырин: Если не попытаются, мы будем их сильно критиковать. Обязанность палаты - приложить все усилия, чтобы помочь своим предпринимателям.

Хорошо, обратимся. И потом расскажем, что получилось.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".

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