Российские саночники выиграли эстафету на чемпионате Европы

Сборная России по санному спорту выиграла золото на чемпионате Европы в эстафете, опередив команду Латвии.

На проходящем в латвийской Сигулде чемпионате Европы по санному спорту завершились соревнования в эстафете. В этом виде программы нашу команду представляли Татьяна Иванова, Семен Павличенко и экипаж Всеволод Кашкин/Константин Коршунов.

Российская команда показала результат 2 минуты 12,833 секунды. Вторыми стали представители Латвии, уступившие 0,167 секунды. Бронза досталась сборной Германии, которая проиграла хозяевам 0,022 секунды.

Российская команда по итогам чемпионата Европы завоевала две золотые и бронзовую медали. В командном зачете она опередила немецкую сборную, в активе которой одно золото, три серебра и бронзу. По одной медали разного достоинства завоевали спортсмены из Латвии.