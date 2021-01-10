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10.01.2021 11:59
Рубрика: В мире

В Южной Корее заявили о постепенном затухании третьей волны коронавируса

Текст: Олег Кирьянов ("Российская газета", Сеул)

В Южной Корее вот уже который день наблюдается постепенное снижение числа новых заболевших за сутки. Это позволяет властям говорить о постепенно затухании третьей волны COVID-19 в стране.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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По данным на полночь 10 января, за прошедшие сутки в Корее было зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 25 человек скончались, выздоровело 1085 больных.

В стране продолжает сохраняться предпоследний уровень мер социального дистанцирования (уровень 2,5), когда рестораны и некоторые иные заведения работают до 21 часа. Ожидается, что с 17 января некоторые ограничения начнут снимать. Всеобщая вакцинация стартует в конце февраля и продлится несколько месяцев.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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