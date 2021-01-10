В Южной Корее заявили о постепенном затухании третьей волны коронавируса

В Южной Корее вот уже который день наблюдается постепенное снижение числа новых заболевших за сутки. Это позволяет властям говорить о постепенно затухании третьей волны COVID-19 в стране.

По данным на полночь 10 января, за прошедшие сутки в Корее было зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 25 человек скончались, выздоровело 1085 больных.

В стране продолжает сохраняться предпоследний уровень мер социального дистанцирования (уровень 2,5), когда рестораны и некоторые иные заведения работают до 21 часа. Ожидается, что с 17 января некоторые ограничения начнут снимать. Всеобщая вакцинация стартует в конце февраля и продлится несколько месяцев.