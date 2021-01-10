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10.01.2021 14:29
Рубрика: Власть

Военные ЗВО начали готовиться к Параду Победы

Текст: Юрий Гаврилов

В воинских частях и соединениях ЗВО, которые 9 Мая примут участие в торжественных маршах в честь 76-летия Великой Победы, начались строевые тренировки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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К подготовке торжественного марша в армии традиционно относятся весьма ответственно, а потому времени на "шагистику" не жалеют. Тем более, когда речь идет о параде на Красной площади. Ему предшествуют длительные строевые тренинги пеших колонн.

Существует даже своеобразный алгоритм таких тренировок. Все начинается с одиночной строевой подготовки военнослужащих. Затем проводится слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов. На параде они должны маршировать как единый организм, строго выдерживая ритм движения и не нарушать целостность "коробок". Для достижения этого в частях и соединениях как раз и организуют ежедневные тренировки.

В пресс-службе уточнили, что военнослужащие собираются участвовать не только в торжественном марше по Красной площади, но и в праздничных прохождениях 9 Мая в других городах, территориально входящих в Западный военный округ. К примеру, более 5 тысяч солдат и офицеров гвардейской танковой армии ЗВО уже сейчас готовятся к парадам и торжественным шествиям в Москве, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

"При проведении тренировок соблюдается комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний", - отметили в пресс-службе округа.

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