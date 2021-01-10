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Жена лежащего в реанимации Грачевского рассказала о его состоянии

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    10.01.2021, 15:48
Текст:   Олег Усков

Супруга 71-летнего создателя и художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, лежащего в реанимации с коронавирусом, уточнила информацию о его состоянии.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам Екатерины Белоцерковской, врачам состояние артиста удалось стабилизировать.

"Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются", - рассказала актриса в беседе с ТАСС. При этом женщина акцентировала, что сейчас "все силы направлены только на его выздоровление".

Также Белоцерковская обратилась к поклонникам и друзьям мужа с призывом верить в благополучный исход лечения.

"Давайте просто молиться - в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные", - отметила она.

Грачевский и Белоцерковская (родилась в декабре 1984-го) поженились пять лет назад, в апреле прошлого года у супругов родился сын Филипп. Певица и актриса Белоцерковская - третья жена режиссера.

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