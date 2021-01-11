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11.01.2021 07:30
Рубрика: Экономика

Биткоин подешевел сразу на 11 процентов

Текст: Александр Проценко

Биткоин начал резко дешеветь после недели бурного роста. За воскресенье его стоимость упала на 11 процентов. Около полуночи по московскому времени стоимость одного биткоина составляла 35,544 тысячи долларов. Напомним, на прошлой неделе самой популярной криптовалюте удалось достичь небывалых высот - стоимость одного биткоина превышала отметку в 41 тысячу долларов.

Фото: iStock
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Таким образом, с момента своего создания биткоин показал беспрецедентную доходность: начал с пары центов и добрался до 41 тысячи долларов, став не только крупнейшей из когда-либо существовавших криптовалют, но и заняв пятое место в рейтинге крупнейших традиционных валют мира по рыночной капитализации - после доллара США, евро, китайского юаня и японской иены.

Некоторые эксперты предсказывают биткоину "победу" над золотом на мировом валютном рынке. Но пока никто не может предсказать курс биткоина ни на какой срок - в итоге потерять на нем можно так же быстро, как и приобрести.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты

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