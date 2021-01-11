Число звонков на "ковидный" номер 122 сократилось на треть

В новогодние праздники количество звонков на единый номер 122 по вопросам коронавируса сократилось на треть по сравнению с рабочими днями, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Если до новогодних праздников число звонков достигало 120 тыс., теперь оно снизилось до 82 тыс.

"Мы видим в ряде регионов снижение количества звонков в праздничные дни по сравнению с рабочей неделей декабря, что сказалось на общей картине потока обращений по стране. Где-то сокращение, а в некоторых регионах есть и увеличение. К примеру, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тыс. звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее. В Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области - на 3%. Между тем в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, Курганская область - на 16%", - рассказал вице-премьер.

В основном граждане звонили в службу 122 для вызова скорой помощи. В меньшей степени люди обращались за справочной информацией по вакцинации, тестированию и получению результатов тестов.

По словам Чернышенко, служба 122 во всех регионах работала без сбоев, звонки отрабатывались оперативно, время ожидания ответа оператора в среднем не превышало одной минуты. Региональные власти самостоятельно принимали решение об увеличении или сокращении количества операторов в зависимости от нагрузки.