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11.01.2021 12:16
Рубрика: В мире

Глава правящей в Грузии партии решил уйти из политики

Текст: Юрий Когалов
Фото: Пресс-служба Б. Иванишвили / РИА Новости Фото: Пресс-служба Б. Иванишвили / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Б. Иванишвили / РИА Новости

Основатель и лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики. В своем обращении к народу страны он отметил, что выполнил свою миссию и находящаяся у власти команда сможет достойно его заменить.

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"Правящая команда действительно является лучшей и безальтернативной среди существующих сегодня всех политических акторов по всем признакам. Я уверен, что команда, укомплектованная этими людьми, сможет достойно заменить мой труд, авторитет и навыки", - приводит выдержку из его письма "Грузия Online".

По словам Иванишвили, результаты выборов 31 октября 2020 года, по итогам которых "Грузинская мечта" в третий раз стала правящей партией, убедили его, что за восемь лет правления он смог внести высокие этические стандарты в политическую культуру Грузии. Две задачи, которые он поставил перед собой - завершение режима экс-президента Михаила Саакашвили и движение страны по евроатлантическому курсу, - выполнены. На этом основании он считает, что его миссия окончена и он может "уйти из политики". "Я ухожу с поста председателя партии, в частности, из партии и возвращаюсь к прежнему образу жизни, который я вел до 2011 года", - добавил он.

"Ухожу из политики победителем, с чувством гордости и благодарности народу", - отметил Иванишвили, добавив, что пришло время уступить место молодежи.

Как ожидается, в ближайшее время партия проведет съезд политсовета для избрания нового председателя. Предполагается, что место Иванишвили займет Ираклий Кобахидзе, который в настоящее время является исполнительным секретарем партии.

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