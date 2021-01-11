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11.01.2021 18:00
Рубрика: Экономика

Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

1. Роспатент готовит налоговое стимулирование для изобретателей, в том числе предлагает снизить налог на прибыль для компаний, производящих продукт, на который выдан патент.

2. Патентная аналитика и создание объектов интеллектуальной собственности станут критериями оценки правительственных программ, направленных на научно-техническое развитие.

3. Начиная с 17 января Роспатент перейдет на рассмотрение трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности, заявленных для регистрации.

4. Григорий Ивлиев надеется, что до конца 2021 года будут приняты поправки в законы, запускающие реформу института патентных поверенных.

5. Роспатенту удалось существенно сократить срок рассмотрения заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности. По некоторым категориям - почти вдвое.

6. Выдан первый патент на географическое указание, всего по этому новому для России объекту интеллектуальной собственности подано 32 заявки.

7. По данным на середину декабря, в Роспатент поступило 477 заявок на регистрацию разработок, связанных с борьбой с коронавирусом. По ним было выдано 114 патентов.

8. Ученые десятка вузов Москвы, Петербурга и Татарстана смогут проводить патентный поиск для Роспатента. Выдача аккредитаций уже началась.

Полный текст интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым читайте здесь.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Роспатент

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