Кабмин не поддержал идею о выходном 1 сентября для родителей

Правительство РФ не поддержало законопроект о выходном для родителей и опекунов первоклассников 1 сентября. Поправки в Трудовой кодекс (ТК) на эту тему внесли депутаты от ЛДПР в конце августа 2020 года.

Согласно документу, этот выходной дается в счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Авторы законопроекта со ссылкой на мнение психологов отмечали, что для первоклассника присутствие хотя бы одного из родителей на первой в жизни школьной линейке является крайне важным фактором поддержки. Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявлял, что смысл законопроекта в том, чтобы работодатели не могли отказать родителям первоклассников, которые просят дать им выходной день в счет отпуска.

Как отмечается в официальном отзыве кабмина на проект, в ТК уже предусмотрены варианты предоставления родителям первоклассников выходного дня 1 сентября. Так, работник может взять его "по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам". Однако и без этих обстоятельств можно взять выходной в счет ежегодного отпуска, ведь по соглашению между работником и работодателем отпуск можно делить на желаемое количество частей (при этом действует условие - одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней).

На этом основании законопроект кабмин не поддержал.