Постановление губернатора Камчатского края от 9 января 2021 года № 1 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"З.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

6) с 11 января по 24 января 2021 года.";

3) в абзаце первом части 81 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года";

4) абзацы второй и третий части 11 изложить в следующей редакции:

"При проведении театральных (концертных) мероприятий:

1) обеспечивать заполняемость мест проведения мероприятий не более 30 % от общей вместимости места проведения мероприятий;";

5) дополнить частью 111 следующего содержания:

"111. Министерству культуры Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение мероприятий в организациях культуры в Камчатском крае с учетом заполняемости мест проведения мероприятий не более 30 % от общей вместимости места проведения мероприятий.";

6) часть 131 изложить в следующей редакции:

"13.1 Установить, что кинотеатры (кинозалы) вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 30 % от их общей вместимости при условии соблюдения требований "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020).";

7) в абзаце первом части 14 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года";

8) в абзаце первом части 18 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года";

9) в абзаце первом части 29 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года";

10) в абзаце первом части 301 слова "до 10 января 2021 года" заменить словами "до 24 января 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор Камчатского края С.В.Нехаев







