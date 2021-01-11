Распоряжение главы Республики Карелия от 7 января 2021 года № 1-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года,№ 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003) следующие изменения:

1) пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

"11.2. Министерству образования Республики Карелия:

1) организовать работу по обеспечению образовательных организаций в Республике Карелия в необходимом количестве оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, средствами индивидуальной защиты (масками), запасом разрешенных к применению дезинфекционных средств;

2) организовать работу государственных общеобразовательных организаций при реализации образовательных программ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), в том числе:

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок и очков (медицинских или защитных) или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками, при нахождении в образовательной организации, в том числе при проведении урока. Педагогическим работникам, персоналу образовательной организации, ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских и иных местах общего пользования.

Обеспечить организацию питания педагогических работников, персонала образовательной организации согласно графику приема пищи, утвержденному руководителем образовательной организации, и при условии соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты;

обеспечить разработку типового локального акта, предусматривающего соблюдение в образовательной организации санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

3) организовать работу в государственных общеобразовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ:

4 - 11-х классов с 11 января по 17 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий, за исключением государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций Республики Карелия;

5 - 8-х, 10-х классов с 18 января по 31 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий, за исключением государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций Республики Карелия;

1 - 4-х, 9-х, 11-х классов с 18 января 2021 года в штатном режиме;

5 - 8-х, 10-х классов с 1 февраля 2021 года в штатном режиме;

4) продолжить работу с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по организации свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций и по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в случае принятия родителями детей (иными законными представителями) решения о свободном посещении.";

2) в пункте 11.24:

в абзаце четвертом слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 января 2021 года";

в абзаце шестом слова "не более 10 обучающихся" заменить словами "не более 15 обучающихся";

3) в абзаце первом пункта 11.25 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 января 2021 года";

4) пункт 11.28 изложить в следующей редакции:

"11.28. Органам местного самоуправления в Республике Карелия:

1) организовать работу в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ:

4 - 11-х классов с 11 января по 17 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий;

5 - 8-х, 10-х классов с 18 января по 31 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий;

1 - 4-х, 9-х, 11-х классов с 18 января 2021 года в штатном режиме;

5 - 8-х, 10-х классов с 1 февраля 2021 года в штатном режиме;

2) организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, при наличии возможности у муниципальной общеобразовательной организации, по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, содержащему обоснование причин невозможности посещения обучающимся образовательной организации.

Частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать работу в образовательных организациях, обеспечив реализацию образовательных программ:

4 - 11-х классов с 11 января по 17 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий;

5 - 8-х, 10-х классов с 18 января по 31 января 2021 года с использованием дистанционных образовательных технологий;

1 - 4-х, 9-х, 11-х классов с 18 января 2021 года в штатном режиме;

5 - 8-х, 10-х классов с 1 февраля 2021 года в штатном режиме.

Установить, что при благоприятной эпидемиологической обстановке на территории муниципального образования в муниципальных общеобразовательных организациях численностью менее 300 обучающихся допускается организация работы в штатном режиме по согласованию с Министерством образования Республики Карелия.";

5) в пункте 11.29 слова "по 10 января 2021 года" заменить словами "по 17 января 2021 года".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







