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11.01.2021 14:35

Китай способствует международному развитию

Пресс-канцелярия Госсовета КНР 10 января опубликовала Белую книгу "Сотрудничество в области международного развития в новую эпоху". Белая книга, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", состоит из 8 глав: Сотрудничество Китая в области международного развития на основе концепции сообщества единой судьбы; Китай добился нового прогресса в международном сотрудничестве; Международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь"; Вклад Китая в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года; Помощь Китая другим странам в противостоянии глобальным гуманитарным вызовам; Китай поддерживает эндогенный экономический рост развивающихся стран; КНР укрепляет международные обмены и трехстороннее сотрудничество; Перспективы сотрудничества Китая в области международного развития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Белой книге говорится, что сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху основывается на создании сообщества единой судьбы. Китай продолжает неуклонно расширять масштабы своего международного сотрудничества, уделяя первоочередное внимание наименее развитым государствам Азии и Африки и развивающимся странам, участвующим в инициативе "Один пояс и один путь".

В Белой книге отмечается, что Китай неуклонно продолжает расширять масштабы своей помощи иностранным государствам. С тех пор, как была предложена инициатива "Один пояс и один путь", Китай осуществляет сотрудничество в целях развития и вносит свой вклад в углубление контактов в развитии инфраструктуры, торговли, финансов и людских контактов на основе потребностей отдельных стран, создавая пространство и возможности для содействия высококачественному сотрудничеству в рамках вышеуказанной инициативы, указывается в документе.

Китай внес свой вклад в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, говорится в Белой книге. Китай оказывал помощь другим развивающимся странам в сокращении масштабов бедности, стимулировании сельскохозяйственного прогресса, поддержке равного доступа к образованию, улучшении инфраструктуры и ускорении индустриализации, отмечается в Белой книге. Китай внес вклад в реагирование на основные глобальные вызовы и совершенствование глобальной системы управления.

В документе говорится, что КНР стремится помочь развивающимся странам в укреплении их потенциала для самостоятельного развития, увеличил целевую помощь с этой целью посредством развития человеческих ресурсов и технического сотрудничества. Китай является активным сторонником глобального партнерства в области развития и проводит диалог и обмены с международными институтами и двусторонними донорами для изучения и проведения трехстороннего сотрудничества с открытым и прагматичным подходом. Это придало новый импульс международному сотрудничеству, указывается в Белой книге.

Китай сделает все, что в его силах, чтобы способствовать международному сотрудничеству, говорится в документе. Страна будет и впредь придерживаться концепции сообщества единой судьбы, следовать правильным подходам с точки зрения справедливости и интересов, активно осуществлять международное сотрудничество в целях развития в пределах своих возможностей, говорится в Белой книге под заголовком "Сотрудничество Китая в области международного развития в новую эпоху".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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