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11.01.2021,  
11:34
Текст:  Антон Валагин

Китайские танки VT-4 впервые применили в бою

Армия Нигерии начала на северо-востоке страны широкомасштабную операцию против боевиков террористической организации "Боко Харам" (запрещена в РФ). В акции, получившей название "Tura Takai Bango", задействовано новейшее оружие, приобретенное Нигерией в Китае: танки VT-4, колесные танки ST-1 и 105-миллиметровые САУ SH-5.

Для VT-4 это первый опыт боевого применения, отмечает Dambiev. 51-тонный танк создан корпорацией Norinco специально для экспорта. Основной послужил прототип Type 90-II.

Фото: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org
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VT-4 вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, способной стрелять управляемыми ракетами на пять километров, двумя пулеметами: встроенным калибра 7,62 мм и крупнокалиберным зенитным, - а также шрапнельными гранатометами.

Запас хода по шоссе 500 километров, максимальная скорость 75 км/ч. Машина построена по классической компоновке, лоб корпуса и башни покрыты композитной броней и динамической защитой, на корме установлены противокумулятивные экраны. Оружием танка управляет цифровая система.

Некоторое количество танков было поставлено Нигерии в апреле 2020 года. 49 VT-4 заказал Таиланд.

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Фото: РАН
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