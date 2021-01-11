На Гайдаровском форуме обсудят ситуацию на рынке образования в условиях пандемии

В рамках ежегодного Гайдаровского форума наряду с социально-экономическими вопросами традиционно обсуждаются актуальные вопросы бизнес-образования. На предстоящем форуме с участием ведущих мировых экспертов состоится одно из самых представительных обсуждений глобальной ситуации на образовательном рынке, сложившейся в условиях пандемии.

Впервые будут подведены итоги и даны оценки структурных и организационных изменений в образовательном процессе, произошедших в 2020 году, возможных сценариев и трендов развития бизнес-образования на ближайшее будущее.

В форуме примут участие руководители всех крупнейших мировых Ассоциаций бизнес-школ: Карен Бек-Дадли - президент крупнейшей в мире и самой уважаемой аккредитующей ассоциации бизнес-школ - AACSB International, Эрик Корнуэл - генеральный директор и СЕО (EFMD), Эндрю Мейн Уилсон - исполнительный директор (AMBA & BGA), Даница Пург - президент CEEMAN, Сергей Мясоедов - президент Российской ассоциации бизнес образования (РАБО), заместитель председателя президиума Национального совета делового и управленческого образования (НАСДОБР).

Подробнее на сайте форума.

Справка

Организаторы Гайдаровского форума-2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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