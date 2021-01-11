Над правительственными зданиями в США приспустили флаги

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате беспорядков в Конгрессе США сотруднике полиции Капитолия Брайане Сикнике. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Распоряжение касается также всех посольств, военных баз и военно-морских судов. Приспущенными флаги будут оставаться до заката, 13 января 2021 года", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В воскресенье, десятого января, стало известно о смерти второго на минувшей неделе сотрудника полиции Капитолия Говарда Либенгуда. О причинах случившегося не сообщается. В четверг, седьмого января, появилась информация о гибели Брайана Сикника. Он пострадал во время беспорядков в здании Капитолия. Напомним, ворвавшиеся в здание Конгресса США пытались помешать утверждению итогов прошедших третьего ноября 2020 года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Его инаугурация назначена на 20 января.