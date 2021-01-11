NI высоко оценил потенциал тактического ядерного оружия России

Грань между тактическим и стратегическим ядерным оружием размыта в силу многих причин. Во-первых, из-за завесы секретности, под которой все государства-члены ядерного клуба скрывают свои арсеналы. Во-вторых, не существует четких определений, какое оружие относить к тактике, а какое - к стратегии. В грубом приближении стратегические боеголовки предназначены для нанесения ударов по инфраструктуре противника: командным пунктам, городам, промышленным районам. Тактические заряды используются на поле боя в момент боестолкновения.

Крупнейшим арсеналом тактических ядерных боеголовок в России владеет военно-морской флот. Термоядерные заряды различной мощности могут устанавливаться на варианты крылатых ракет "Калибр" для надводных кораблей и подлодок. "Калибры" используют многие корабли ВМФ РФ, включая новейшие атомные подлодки типа "Ясень" и фрегаты класса "Адмирал Горшков".

Следом идут ВВС. Модернизированные морские ракетоносцы Ту-22М3М смогут использовать гиперзвуковую ракету "Кинжал". В ядерном оснащении она представляет большую опасность, поскольку шансы перехватить ее близки к нулю. По неофициальным данным, носителем ядерного оружия станет и самолет пятого поколения Су-57. А дальний бомбардировщик следующего поколения ПАК ДА уж точно получит на вооружение ядерные ракеты.

Ядерный потенциал Сухопутных войск модернизируется при помощи мобильных ракетных комплексов "Искандер-М". Этот далеко не полный перечень показывает, что армия России располагает богатым арсеналом термоядерных боеголовок и они постоянно модернизируются вместе со средствами их доставки.

Тактическое ядерное оружие России - не обязательно средство первого удара. Скорее это резервный инструмент для быстрого достижения преимущества в широкомасштабном конфликте, считает NI. Издание подчеркивает, что такая война сейчас маловероятна. Тем не менее тактические ядерные боеголовки были и остаются наиболее эффективным средством защиты обширных границ и интересов РФ.