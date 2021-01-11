Распоряжение губернатора Омской области от 11 января 2021 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 4.1 пункта 7 после слов "с 6 по 15 января 2021 года" дополнить словами ", с 16 по 29 января 2021 года";

2) в подпунктах 1, 4, 5 пункта 12, абзаце четвертом подпункта 1 пункта 14 слова "по 15 января 2021 года" заменить словами "по 31 января 2021 года".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







