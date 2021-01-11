Распоряжение губернатора Омской области от 11 января 2021 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Новости

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 января 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 11 января 2021 года № 1-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 4.1 пункта 7 после слов "с 6 по 15 января 2021 года" дополнить словами ", с 16 по 29 января 2021 года";

2) в подпунктах 1, 4, 5 пункта 12, абзаце четвертом подпункта 1 пункта 14 слова "по 15 января 2021 года" заменить словами "по 31 января 2021 года".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией