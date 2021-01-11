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11.01.2021,  
14:50
Текст:  Алексей Брусилов

Применение снарядов с лазерным наведением сняли на видео в Сирии

Российские снаряды комплекса "Краснополь" эффективно применялись в Сирии, в том числе и с созданных в 40-е годы прошлого века 152-мм пушек-гаубиц Д-20.

В Сети появились видеоматериалы, демонстрирующие процесс подготовки к боевому применению этих управляемых по лазерному лучу боеприпасов.

Наводка на обнаруженные огневые точки незаконных террористических формирований осуществлялась при помощи целеуказателя-дальномера. Все выявленные цели были поражены с высокой точностью.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в ролике запечатлена работа воевавших в этой "горячей точке" иранских артиллеристов. По всей видимости, боевые действия происходили в 2016 году в районе Аллепо.

"Известно, что в Иране налажено собственное производство похожих по конструкции снарядов, но они имеют калибр 155 мм и их применение невозможно из орудий такого типа", - поясняет Лямин.

Фото: Hoangprs5 / wikimedia.org
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Кроме Д-20, "Краснополи" также входили в боекомплекты громивших в Сирии боевиков более современных 2А65 "Мста-Б".

Российские комплексы считаются одними из лучших в своем классе, в настоящее время созданы модификации, способные уничтожать противника на дистанции в 25000 метров.

При этом цели, в том числе движущиеся, поражаются первым выстрелом, без какой-либо пристрелки.

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