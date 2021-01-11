Путин, Алиев и Пашинян проводят переговоры в Москве

Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении встретились в Москве, чтобы обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем региона.

Это первая очная беседа президента России с иностранными коллегами в этом году и первая личная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после завершения боевых действий в зоне карабахского конфликта.

Переговоры были организованы по предложению Владимира Путина.

Также запланированы отдельные беседы президента России с лидерами Азербайджана и Армении.