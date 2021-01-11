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11.01.2021 17:47
Рубрика: Экономика

Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз

Текст: Ирина Огилько

Коммунальные службы столицы готовы к работе в экстремальных условиях в связи с морозами, которые прогнозируются в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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"В ближайшие сутки пойдет резкое понижение температуры наружного воздуха. Минимальную температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до минус 22 градусов в отдельных местах и ниже, это предварительный прогноз. Системы города, которые занимаются жизнеобеспечением, готовы к работе в экстремальных условиях", - сказал Бирюков.

Чиновник отметил, что о понижении температуры было известно заблаговременно, в связи с чем приняты меры для того, чтобы поднять уровень теплоносителя на объектах генерации тепла столицы. Особое внимание будет уделено объектам Троицкого и Новомосковского округов, где за всеми подстанциями закрепили передвижные дизельнегераторы на случай повышения расхода тепла.

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