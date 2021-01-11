Москвичей призвали проверить автомобили перед морозами

Перед наступающим периодом холодов московский департамент транспорта призвал горожан проверить состояние своих автомобилей.

Уже предстоящей ночью температура в городе опустится до минус 20 градусов, предупреждают в дептрансе. Следует, в частности, проверить состояние аккумулятора и других ключевых узлов. Если машина заглохнет в пути, на помощь придет экипаж городского "Дорожного патруля".

Во время поездки в морозы следует отказаться от резких маневров, держать дистанцию и соблюдать ограничение скорости. Ранее "РГ" сообщала, что аномальные морозы могут продержаться в столичном регионе до конца этой недели.