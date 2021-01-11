Наталья Шиндряева: На прививочных пунктах столицы ждут работников гостиниц, сферы IT и других москвичей

В столице вновь расширили перечень москвичей, которые могут вакцинироваться от COVID-19. Как сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в среду, 13 января, на прививку могут записаться представители науки и разработок, сфер IT, телекоммуникаций и связи, соцработники частных и некоммерческих организаций, представители предприятий с недвижимостью, а также гостиниц, турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Напомним, 5 декабря Москва первой в стране начала масштабную вакцинацию, поставив перед собой цель привить от коронавируса 6-7 миллионов москвичей. По словам мэра, уже к Новому году были привито 70 тысяч горожан. Не прекращалась работа 70 прививочных пунктов и в течение всех новогодних каникул.

"У нас все праздники была полная запись, - рассказала "РГ" главврач поликлиники N2 департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева. - Народ идет очень плотно, причем всех возрастов. Очень активно откликнулось на возможность получить защитный укол старшее поколение, но и молодежь не отстает".

Поэтому главврач очень рада решению властей открыть дополнительные 30 прививочных пунктов, ведь один из них - на улице Чертановской, 14, откроется и у них. В общей сложности вакцинироваться будет можно по 100 адресам. Это значит, что еще больше жителей столицы в ближайшее время смогут получить надежную защиту от опасного вируса.