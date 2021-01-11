При покупке валюты жителя Подмосковья обманули на 600 тысяч рублей

Жителю Подмосковья понадобилась крупная сумма в валюте, но по каким-то причинам он не мог при покупке предъявить свой паспорт. Поэтому 58-летний гражданин воспользовался интернетом. В Сети он познакомился с мужчиной, который за небольшое денежное вознаграждение согласился произвести обмен денег.

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что покупатель прибыл к одному из банков на улице Усачева. Здесь он отдал незнакомцу с более 5,4 миллиона рублей. Незнакомец зашел в операционную кассу и, вернувшись, передал покупателю пакет с иностранной валютой, после чего ушел.

Уже находясь в своем автомобиле, потерпевший обнаружил, что среди настоящих банкнот находится часть поддельных с надписью, что они не являются платежным средством. То есть это оказались картинки из "банка приколов". Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил более 600 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мошенника на улице Усачева. Им оказался 57-летний житель столицы. Выяснилось, что задержанный заранее взял с собой неплатежные средства и, находясь в операционной кассе, подменил на них несколько пачек банкнот с иностранной валютой. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.