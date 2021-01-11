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11.01.2021 17:00
Рубрика: Происшествия

Спасение мальчика в московском метро попало на видео

Текст: Сергей Бабкин

Видеокамеры московского метро зафиксировали момент чудесного спасения ребенка.

Фото: Дмитрий Алешковский@twitter
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На кадрах, предоставленных пресс-службой департамента транспорта, видно, что инцидент произошел на "Бабушкинской" примерно в 15.44. Мальчик гулял по платформе и оступился как раз в тот самый момент, когда к станции подъезжал поезд. Машинист среагировал мгновенно - применил экстренное торможение, и состав остановился буквально в сантиметрах от мальчика.

Через мгновение машинист вышел из поезда и помог ребенку безопасно подняться на платформу.

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