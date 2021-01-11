Спасение мальчика в московском метро попало на видео

Видеокамеры московского метро зафиксировали момент чудесного спасения ребенка.

На кадрах, предоставленных пресс-службой департамента транспорта, видно, что инцидент произошел на "Бабушкинской" примерно в 15.44. Мальчик гулял по платформе и оступился как раз в тот самый момент, когда к станции подъезжал поезд. Машинист среагировал мгновенно - применил экстренное торможение, и состав остановился буквально в сантиметрах от мальчика.

Через мгновение машинист вышел из поезда и помог ребенку безопасно подняться на платформу.