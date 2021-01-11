В Туле в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

В Туле столкнулись машина скорой помощи и Chevrolet Lanos. В аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По данным ведомства, авария произошла на пересечении Орловского и Щекинского шоссе у поворота в поселок Косая Гора. На светофоре столкнулись машина скорой помощи и Chevrolet Lanos.

В аварии получили травмы четыре человека в салоне "скорой" и женщина - водитель иномарки.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Правоохранительными органами начата проверка случившегося, ход которой прокуратурой взят на контроль. "При наличии оснований будет организована прокурорская проверка и принят комплекс мер реагирования", подчеркнули в надзорном ведомстве.