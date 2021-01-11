Глава хабаровского избиркома уволился после восьми лет работы

Председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram.

"Около 18 лет жизни отдано работе по обеспечению избирательных прав граждан. За это время я был членом комиссии с правом решающего голоса, секретарем, замредседателя, председателем", - говорится в сообщении.

В последней должности Геннадий Накушнов проработал почти восемь лет. Заявление на увольнение он подал в декабре 2020 года.

В сентябре в Хабаровском крае должны пройти выборы губернатора.