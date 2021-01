Победительница "Голоса" Яна Габбасова стала заслуженной артисткой Башкирии

Победительнице девятого сезона телепроекта "Голос" Яне Габбасовой присвоено почетное звание "Заслуженная артистка Республики Башкортостан".

Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров.

- Вся республика радуется вашему успеху, - отметил Радий Хабиров, вручая певице государственную награду. - Это была красивая победа, которая не может не вызывать уважения.

Яна Габбасова стала одной из самых молодых обладательниц этого звания за всю историю.

Певица и гитаристка из Нефтекамска впечатлила жюри шоу "Голос" на слепом прослушивании композицией My Heart Will Go On из фильма "Титаник", а в качестве победительницы исполнила "Звенит январская вьюга" из легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".