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11.01.2021 11:50
Рубрика: Происшествия

В Перми мошенник похитил деньги под видом покупателя недвижимости

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми местного жителя обвиняют в совершении преступлений по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" (часть 2 статьи 159.3 УК РФ).

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник подыскивал на электронных торговых площадках объявления о продаже земельных участков или дачных домов. В дальнейшем он звонил покупателям и выражал желание приобрести недвижимость.

Для подтверждения своих намерений мужчина предлагал перевести авансовый платеж. С этой целью злоумышленник приглашал своих жертв к банкомату и сообщал им, что для перевода на его банковский счет необходимо совершить определенный порядок действий. Таким образом мужчина получал доступ к банковским счетам продавцов и похищал с них денежные средства.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину. По версии следствия, нанесенный им ущерб составил более 120 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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