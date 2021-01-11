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11.01.2021 11:06
Рубрика: Спорт

В Прикамье прошло турне по прыжкам с трамплина

Текст: Константин Бахарев

В Чайковском Пермском крае завершилось "Рождественское турне", всероссийские детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. Для участия в них приехали юные спортсмены в возрасте от 8 до 13 лет из России и Беларуси.

В младшей группе победителями стали спортсменка из Санкт-Петербурга Екатерина Наумова и белорусский лыжник Матвей Хотько, в старшей группе представительница Московской области Алина Иванова и спортсмен из Нижнего Новгорода Константин Краев.

Фото: Павел Семянников
В Прикамье прошел турнир для маленьких "летающих лыжников"

Лучший результат из спортсменов Пермского края показала София Рогалева из Чайковского, ставшая по итогам соревнований третьей в старшей группе.

В общекомандном зачете третье место у сборной Пермского края, второе у республики Башкортостан, победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга.

"Рождественское турне" проходит 16-й год подряд, в 2021 соревнования принимали Березники, Пермь и Чайковский. Участие в турнире приняли более сотни мальчиков и девочек.

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