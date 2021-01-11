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11.01.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

В Саратове полиция разберется с ракетой, попавшей в окно квартиры

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове полиция проводит проверку по заявлению местной жительницы, в квартиру которой во время празднования Нового года влетела сигнальная ракета.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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Как подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУВД по городу, жительница обратилась к участковому с заявлением, которое было зарегистрировано. Сейчас правоохранители разбираются в случившемся.

Ранее информационный сайт "Взгляд-инфо" сообщил, что в квартиру женщины, которая проживает на 19 этаже одной из многоэтажек, попала сигнальная ракета, которая используется в том числе в армейских подразделениях. Самих хозяев в этот момент дома не было. Когда они вернулись, обнаружили, что летающее устройство пробило стеклопакеты в окнах на лоджии и кухне, и слегка оплавило крышку холодильника. По мнению жильцов, в квартире только чудом не произошел пожар.

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