Власти Башкирии спрогнозировали вероятный рост тяжелых случаев COVID-19

После новогодних каникул количество тяжелобольных с COVID-19 может резко вырасти. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ заявил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

По его словам, причина в том, что в новогодние каникулы количество тестирований уменьшилось на 40 процентов и работали только пять лабораторий.

- Есть опасения, что после каникул могут пойти тяжелые больные. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рост случаев заражения в праздничные дни отмечался на уровне трех процентов, - сообщил Александр Жеребцов.

Чиновники надеются на имеющийся свободный коечный фонд и запас лекарств и возлагают большие надежды на вакцинацию населения.

По данным на 11 января, в Башкирии с начала пандемии выявили 20,9 тысячи случаев заражения. Вылечились около 15,6 тысячи человек.