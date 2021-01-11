Экс-мэр Горно-Алтайска вернет 1,5 млн рублей за похищенный джип

Горно-Алтайский городской суд взыскал с бывшего мэра города Горно-Алтайска Виктора Облогина ущерб, причиненный муниципальной казне.

Ранее Облогин был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- Путем обмана, с использованием подложных документов он совершил хищение имущества, а именно автомобиля Toyota Land Cruiser 120, 2008 года выпуска, принадлежащего муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск", - сообщает прокуратура Республики Алтай.

Прокурор Республики Алтай потребовал взыскать с Облогина рыночную стоимость автомобиля в судебном порядке. Суд удовлетворил иск и обязал бывшего градоначальника выплатить 1,5 миллиона рублей в пользу муниципального образования.