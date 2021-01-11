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11.01.2021 18:10

"Россети Северный Кавказ" повысили квалификацию более 10 тыс сотрудников

В 2020 году "Россети Северный Кавказ" направили на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников порядка 37,5 миллиона рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Новые знания, умения и навыки по различным программам в специализированных учебных заведениях получили 10,4 тысячи сотрудников Группы "Россети Северный Кавказ", включая работников филиалов и управляемых компаний. Это порядка 60 процентов от числа всех работников Группы.

Энергокомпания повысила профессиональные компетенции 3 520 специалистов филиала "Ставропольэнерго"; 2 000 работников регионального филиала и сбытовой компании в Кабардино-Балкарии; 1 591 - из Северной Осетии; 1 363 - из Карачаево-Черкесии; 1 120 - из Чеченской Республики; 450 - из Ингушетии; 324 дагестанских энергетика и 8 - из Калмыкии.

Ключевыми площадками для обучения энергетиков стали Московский учебный центр Единой энергосистемы, Учебно-методический кабинет Ростехнадзора в Москве и собственный корпоративный учебный институт "Россети Северный Кавказ".

В новом, 2021 году энергокомпания направит на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку более 14,5 тысячи специалистов. Бюджет на их обучение запланирован в объеме 82,2 миллиона рублей.

"Успешная реализация производственных программ и стратегического проекта "Россетей" "Цифровая трансформация 2030" невозможна без сильной и подготовленной команды. Но для того, чтобы быть эффективным специалистом в энергетике, отвечающим современным требованиям отрасли, базовых знаний давно недостаточно. Поэтому для компании так важно создание условий для максимального раскрытия потенциала коллектива. Концепция профессиональной подготовки персонала "Россети Северный Кавказ" предполагает возможности личностного развития и повышения компетентности, вовлеченности для каждого сотрудника", - отметил заместитель генерального директора - руководитель Аппарата "Россети Северный Кавказ" Роман Новоселов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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