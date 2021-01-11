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11.01.2021,  
12:58
Текст:  Антон Валагин

Атомная подлодка "Тигр" вернется на флот в 2022 году

Фото: Вячеслав Лобанов/Wikimedia.org Фото: Вячеслав Лобанов/Wikimedia.org
Фото: Вячеслав Лобанов/Wikimedia.org

Многоцелевая АПЛ "Тигр" из состава "звериной" дивизии Северного флота в следующем году вернется на службу после ремонта.

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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- Ремонтные работы и восстановление технической готовности АПЛ "Тигр" планируется завершить в 2022 году, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее сообщалось, что "Тигр" вернется на флот до конца 2023 года.

Подводный крейсер К-154 "Тигр" - представитель больших атомных субмарин проекта 971 "Щука-Б". Эти корабли отличаются хорошей акустической скрытностью и большой огневой мощью - они способны применять как торпеды, так и крылатые ракеты. Ряд кораблей серии проходит модернизацию под ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

АПЛ "Тигр" вошла в состав Северного флота в 1993 году и была приписана к 24-й дивизии подлодок, получившей из-за названий кораблей ("Пантера", "Волк", "Гепард" и другие) прозвище "звериной". "Тигр" выполнил несколько боевых служб. В 2019 году корабль пришел на ремонт на завод "Нерпа" под Мурманском, филиал Центра судоремонта "Звездочка". Там агентству отказались комментировать информацию о сроках возврата подлодки в строй.

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