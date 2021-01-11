Петербургские педиатры вытащили из сердца мальчика разрушенный катетер

Группа специалистов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) провела серию высокотехнологичных операций маленьким пациентам из Грозненского роддома и Детской республиканской больницы Чечни. Операции проводились непосредственно в Грозном, на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, так как транспортировка детей на лечение в Санкт-Петербург была бы слишком рискованной.

Одним из пациентов стал семилетний мальчик. Осенью ребенку установили специальную порт-систему с катетером для проведения химиотерапии. Под Новый год в области установки катетера произошло инфицирование, из-за чего медицинское изделие пришлось срочно удалить. Во время удаления катетер разрушился, и деталь мигрировала в сердце маленького пациента.

- В другой ситуации мы бы могли рекомендовать перевести ребенка к нам в Петербург, но в данном конкретном случае это было бы слишком рискованно. Кусок катетера, который упирался в полость желудочка сердца, мог вызвать аритмию и остановку сердца. Поэтому было принято решение прооперировать ребенка на месте, и мы срочно вылетели в Грозный, - пояснил Михаил Комиссаров, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СПбГПМУ.

У других прооперированных детей были похожие диагнозы. Все они нуждались в срочном медицинском вмешательстве, но не могли вылететь в Петербург. Стоит отметить, что все операции хирурги СПбГПМУ проводили вместе с коллегами из Чечни.