Театр Комедии имени Акимова представил премьеру

В театре Комедии имени Н.П. Акимова сыграли премьеру. Худрук Татьяна Казакова поставила спектакль "Иллюзии любви" по пьесе "Круг" британского классика Сомерсета Моэма в переводе Виталия Вульфа.

Моэм - автор великолепных романов и новелл "Бремя страстей человеческих", "Острие бритвы", "Луна и грош", "Пироги и пиво", "Дождь", а его "Театр" о знаменитой актрисе Джулии Ламберт знает, наверное, даже тот, кто не читал ни одной книги этого писателя - столько экранизаций и сценических постановок у этого произведения.

Пьесу "Круг" (1919), салонную комедию, в России ставят нечасто. Интересно, что в 1946 году постановку в Московском театре драмы быстро запретили за "буржуазную безыдейность, легковесность".

30 лет назад леди Кэтрин Чэмпион-Ченей (в этой роли - Ирина Мазуркевич) бросила своего пятилетнего сына Арнольда и мужа Клайва, сбежав с любовником, женатым человеком, пожертвовав ради него всем: именем, положением, ребенком, семьей. Лорд Портес был другом ее мужа, крестил их ребенка. "Весь мир лежал у ее ног, и она все бросила во имя любви!" - считают одни. "Потеряла чувство долга, чести" - уверены другие.

Спустя столько лет пара появляется в замке сына - по приглашению его молодой жены, которая считает несправедливым, что мать и сын не общаются. А теперь от 35-летнего сына беглянки хочет уйти жена - после трех лет брака. Элизабет влюблена и просит у мужа развода. История повторяется. Снова любовный треугольник. Отец и сын - жертвы.

- Я люблю Моэма-романиста, в прозе он драматичен, серьезен и правдив, а его пьесы - комедийные, остроумные, ироничные. Настоящий глубокий психолог, замечательный писатель, которого мы можем считать нашим современником. Советую почитать его произведения. Он очень хорошо знает, как каждый из нас проходит путь к себе - через волнения, беды. Иллюзии уходят, приходит знание жизни и себя. Пьеса "Круг", на мой взгляд, умная, глубокая, с неожиданно разворачивающейся интригой, с тонким, изысканным юмором, украсит репертуар нашего театра, - рассказала "РГ" Татьяна Казакова.

Буквально каждая фраза у Моэма - точный афоризм - о любви, политике, о женщинах и мужчинах, одиночестве, долге… Это можно цитировать. Тут и вечные вопросы:

- Почему нельзя быть счастливым, не делая несчастным другого?

- Неужели они будут страдать, как страдали мы? Сколько напрасных страданий!

И мудрые мысли:

- Любовь - самое замечательное, что придумала природа.

- Женщины всегда жертвуют собой, если имеют такую возможность. Это их любимое занятие, в этом они себе не могут отказать.

- Хочешь быть порядочным человеком - должен быть готов пострадать за это.

Название "Круг" режиссер заменила на "Иллюзии любви". Почему?

- В основе пьесы конфликт - любовь и долг. Есть любовь, порыв, страсть, и есть глубокое понятие "долг", который ты исполняешь, его протяженность - жизнь. Я считаю, что долг - высшее понимание любви. Все остальное лишь ее иллюзии. Как говорит герой в конце спектакля, когда ты готов взять ответственность за последствия, только тогда и имеешь право совершить серьезный поступок, - пояснила Татьяна Казакова.

В спектакле заняты Михаил Сливников, Андрей Толшин, Дария Лятецкая, Борис Чистяков и другие артисты. Актер Молодежного театра на Фонтанке Константин Воробьев приглашен на роль Клайва Чэмпиона-Ченея (бывший муж леди Кэтрин).

Известный московский художник Андрей Климов работал в театре Комедии уже не в первый раз, был автором костюмов к спектаклям "Уловки Дороти Дот" (еще одна пьеса Моэма), "Правда -хорошо, а счастье лучше" Островского, оформлял сказки "История Цветочного острова", "Золушка".

Прямая речь

Ирина Мазуркевич, народная артистка России:

- Играть исторические пьесы актрисе всегда интересно - женщине не может не нравиться, когда ее одевают прекрасные художники, придумывают красивые костюмы, прически. В этом прелесть нашей профессии.

Что может быть приятнее, чем сыграть премьеру под Новый год? Тем более, в нынешней обстановке - когда зрители ждут спектаклей, радуются тому, что пришли в театр. Хотя в зале разрешено находиться только 25 процентам публики, у нас ощущение как будто, как и прежде, полный зал - по аплодисментам, крикам "браво!" Принимают прекрасно. Свою энергетику, радость, благодарность хотят передать нам, артистам, на сцену. Дайте нам время - и спектакль заиграет новыми красками, будет еще более интересен, ярок, а уж когда зал будет полон!.. Думаю, что "Иллюзии любви" станут большим подарком для наших зрителей.

Кстати

Спектакль "Иллюзии любви" можно увидеть 24 и 28 января.