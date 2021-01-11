Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заразился коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, в числе учеников которого Олимпийский чемпион Евгений Плющенко и чемпионка мира Елизавета Туктамышева, заболел в Петербурге коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Мишина.

- Первой заболела жена, заразилась в Челябинске, - рассказал 79-летний тренер. - Потом я. Я не в больнице.

Татьяна Мишина побывала в Челябинске с 24 по 27 декабря, там проходил Чемпионат России по фигурному катанию. Ранее стало известно, что фигуристы "группы Мишина" сдавали тесты на COVID-19, у Елизаветы Туктамышевой он оказался положительным. У Михаила Коляды, который в Челябинске в третий раз стал чемпионом России, и Анастасии Гуляковой тесты в ноябре показали отрицательный результат, но спортсмены все-таки пропустили ряд тренировок.