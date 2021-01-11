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11.01.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

В Поморье главе УК предъявили обвинение из-за схода домов со свай

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске директору управляющей компании предъявили обвинение по уголовному делу о сходе со свай деревянных жилых домов.

Фото: iStock
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Как пояснили в следкоме региона, мужчина обвиняется в оказании услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В июне 2020 года один за другим сошли со свай жилые дома в переулке Водников, 3 и на улице Советской, 66. Десятки людей остались без крыши над головой, и только по счастливой случайности никто не пострадал. По этому факту было возбуждено уголовное дело. А в октябре "съехал" еще один дом по улице Розы Люксембург, 46. Возбужденное по нему дело соединили с первым.

Все эти деревянные дома обслуживала одна и та же управляющая компания, которой руководил обвиняемый. По версии следствия, директор УК не принимал мер по предупреждению деформации фундамента вверенных ему построек. Это привело к разрушению свайного основания и создало угрозу для жизни и здоровья людей, которые там проживали.

На допросе руководитель управляющей компании не признал свою вину. У него дома и в офисе УК прошли обыски, изъяты документы, необходимые для расследования.

Всего в 2020 году в Архангельске сошли со свай шесть деревянных домов. Поскольку маневренного фонда в городе недостаточно, было принято решение приобрести для их жильцов новые помещения при поддержке федерального центра.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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